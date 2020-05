Freilichtmuseum Dorenburg in Grefrath : Museumsbesuch mit Einschränkungen

info

Im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath werden Kultur und Geschichte des Niederrheins lebendig. Mann kann die Dorenburg erkunden, die Hofanlagen mit ihren Fachwerkhäusern und die Werkstätten. Die Besucher erfahren, wie in der Region in früherer Zeit gelebt, gewohnt und gearbeitet wurde. Man entdeckt das Leben am Niederrhein in seinen verschiedenen historischen Facetten.