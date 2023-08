Aktion in Grefrath Freibad-Saison endet mit Hundeschwimmen

Die Sommerferien waren verregnet, auch in den vergangenen Wochen hielt sich der Zulauf in Grenzen: Zum Ende der Freibad-Saison ziehen die Gemeindewerke Grefrath eine gemischte Bilanz. Dabei hatte die Saison für das Freibad an der Dorenburg – das einzige reine Freibad im Kreis Viersen – gut angefangen. „Der Juni war supergut“, sagt Jasmin Splinter vom Bäderteam der Gemeindewerke Grefrath, die das Freibad betreiben. Doch danach wurde es merklich kälter, herbstliche Temperaturen und viel Regen hielten die Besucher ab.