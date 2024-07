„Arbeiten mit Hochdruck an der Lösung“ Freibad in Grefrath nach Chlorgasaustritt weiter geschlossen

Wie die Gemeindewerke Grefrath als Betreiber mitteilten, sollte die Anlage am Mittwoch durch Fachfirmen in Augenschein genommen werden. Am Mittwoch blieb das Freibad daher geschlossen. Das wird nun auch noch am Donnerstag der Fall sein: „Leider können wir aus technischen Gründen den Betrieb am Donnerstag noch nicht wie geplant wieder aufnehmen, arbeiten aber mit Hochdruck an der Lösung“, hieß es am Mittwoch. Bereits gebuchte Tickets werden storniert, die Kundinnen und Kunden bekommen das Geld zurück. Man gebe alles, um schnellstmöglich wieder öffnen zu können.