Schick bis Größe 58 „Frauenzimmer" in Oedt bietet bald auch Curvy-Mode

Grefrath · Simone Zartingen hat das „Frauenzimmer“ am Obertor in Grefrath-Oedt vergrößert. Ab Februar gibt es dort auch schicke, trendige Mode in großen Größen.

15.01.2024 , 13:30 Uhr

„Ich finde, schicke, trendige Mode soll es in jeder Größe geben“, sagt „Frauenzimmer“-Inhaberin Simone Zartingen. Foto: Norbert Prümen

„Ich kann es noch gar nicht glauben, dass schon zehn Jahre rum sind“, bemerkt Simone Zartingen und lässt ihren Blick durch das „Frauenzimmer“ Oedt schweifen. Zu sehen: junge trendige Mode an Kleiderstangen und in Regalen und Accessoires wie Schals, Kappen, Mützen, Taschen und Schmuck. Und das auf nunmehr über 60 Quadratmetern. Gerade ist der „Familienumbau“, wie Zartingen es beschreibt, abgeschlossen. Denn die unterschiedlichen Gewerke sind alle in der Familie vertreten, alle haben beim Umbau mit angepackt. Lediglich auf der hinteren Tür fehlt noch die Folierung mit dem Logo der Damenboutique. Zum nunmehr zweiten Mal hat Zartingen ihr Geschäft vergrößert, und das nicht nur im Sinne einer räumlichen Vergrößerung. „Ab Februar werden wir auch Mode für kurvigere Frauen anbieten. Curvy zieht bei uns ein. Dann reichen unsere Größen von 34 bis zu 56/58“, sagt die Geschäftsinhaberin. Immer wieder wurde sie von Kundinnen angesprochen, denen die Mode im „Frauenzimmer“ sehr gut gefällt, diese aber nicht in ihrer Größe vorfanden. Das machte Zartingen nachdenklich. „Ich finde, schicke, trendige Mode soll es in jeder Größe geben“, sagt die Oedterin. Sie fackelte nicht lange. Zartingen trennte sich vom Postbereich in ihren Räumlichkeiten, die unter anderem auch das Tabak- und Schreibwarengeschäft Zartingen beherbergen. Der Bereich, wo einst Postschalter und mehr zu finden waren, wurde umgestaltet und dem Modebereich zugesprochen. So ist genügend Platz entstanden, um bei Auswahl und Größen aufzustocken. „Wobei die Frauen hier auf den Geschmack von gleich drei Frauen treffen. Ich bin mit meiner Tochter und Schwiegertochter in Sachen Einkauf unterwegs“, verrät Zartingen lächelnd. Ihr Herz hing schon immer an der Mode. Vor zehn Jahren wagte sie mit einer kleinen Ecke von gerade einmal zehn Quadratmetern den ersten Schritt im Tabak- und Schreibwarengeschäft in Richtung Damenbekleidung. Die Nachfrage war groß und nach zwei Jahren folgte die erste Vergrößerung, der sich nun der nächste Umbau anschloss. So solle aber alles bleiben, betont Zartingen, denn ihren anderen Bereich, der in diesem Jahr 55 Jahre besteht, behält sie bei. Und dann gibt es da noch ein besonderes Angebot im „Frauenzimmer“ am Obertor 1: der Freundinnenabend: Frauengruppen von fünf bis acht Personen können das „Frauenzimmer“ kostenfrei mieten und außerhalb der Geschäftszeiten eine Einkaufsparty mit Stilberatung sowie Snacks und einem Getränk feiern, die ebenfalls kostenfrei serviert werden. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 7.30 bis 12.30 Uhr sowie 14.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 7.30 bis 18 Uhr. Freitags ist durchgehend geöffnet, mittwochsnachmittags geschlossen. Kontakt unter Telefon 02158 951903.

(tre)