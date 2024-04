Die beiden Frauen beschäftigten sich seit Jahren mit Kräutern und deren Einsatzmöglichkeiten. Das erworbene Wissen möchten Siepen, Diplom-Sozialarbeiterin und Landfrau, sowie die ausgebildete Kräuterfachfrau und zertifizierte Wildnis-Pädagogin Ingenleuf weitergeben. An der Floethütte 11 in Grefrath betreiben sie unter dem Namen „Wildes Kraut“ einen idyllischen Kräutergarten mit Outdoorküche, in dem auch die Workshop- und Kursangebote stattfinden.