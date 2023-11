Wahlen im Gemeindeverband Frank Kölkes führt weiter die CDU in Grefrath

Auch das Programm für die kommenden Monate ist beim Gemeindeverband bereits in Planung. So ist eine Fahrt vorgesehen: Anfang des kommenden Jahres will die CDU zum Europäischen Parlament nach Straßburg fahren. Der Termin für den Neujahrsempfang steht schon fest, er wird am 14. Januar 2024 stattfinden.