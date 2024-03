Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Grefrather Wehr zählte 189 Einsätze

Der Grefrather Freiwilligen Feuerwehr gehen 246 und ein halbes Jahr an Qualität und Erfahrungen verloren. Was sich zunächst dramatisch anhört, wurde von 236 Feuerwehrfrauen und -männern in der festlich ausgeschmückten Albert-Mooren-Halle am Samstag bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung mit stehenden Ovationen und langhaltendem Applaus quittiert.