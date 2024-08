Freizeit in Grefrath Festival im Schwingbodenpark für die ganze Familie

Wenn man die Teilnehmerliste neben den Bands für das diesjährige Schwingbodenfestival am Samstag, 31. August, liest, könnte der Eindruck entstehen, ganz Grefrath ist auf den Beinen und nimmt ab 15 Uhr aktiv an der Veranstaltung teil. Nicht ganz. Denn die Kulturinitiative in Grefrath (King), die das Festival organisiert, freut sich natürlich auf jede Menge Besucher. Alle zwei Jahre findet das Festival im Namen gebenden Schwingbodenpark zwischen Schulzentrum und Freibad statt – bei freiem Eintritt. Zur Ausgabe 2022 strömten immerhin rund 3000 Besucher in den Park.