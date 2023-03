Herausforderung auf zwei Rädern Grefrath stellt das Zweitakt-Kultgefährt Mofa in den Fokus

Die Grefrather Werbegemeinschaft Intakt und kultmofa.events laden zur 1. Grefrather „2Takt-Challenge“ ein. Am Wochenende 18. und 19. März soll das Kultgefährt Mofa gefeiert werden. Gleichzeitig findet am 19. März ein verkaufsoffener Sonntag in Grefrath-Süd statt. Los geht es mit einer „Fahrerlager“-Party am Samstag, 18. März, ab 22 Uhr in der Diskothek La Cave, Am Waldrand 1-3 – organisiert von Stefan „Stracke“ Straeten.