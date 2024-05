11. und 12. Mai 2024 Grefrath feiert beim City-Fest am Wochenende

In Grefrath ist am Wochenende was los: Die Werbegemeinschaft „Grefrath InTakt“ lädt erneut zum City-Fest ein. Los geht es schon am Samstagabend, 11. Mai, mit einem „großen Schwof“ ab 19 Uhr. Stimmung kommt auf, wenn die Poether Show Fanfaren aus Mönchengladbach ab 20 Uhr auf der Bühne Unterhaltungsmusik präsentieren. Kühle Getränke wie Wein und Erdbeerbowle werden dazu serviert, auch für einen Imbiss ist gesorgt. Bis gegen 23 Uhr wird gefeiert.