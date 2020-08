Grefrather FDP : Liberale stellen ihr Wahlprogramm vor

Stellten das Wahlprogramm der Grefrather FDP im Schwingbodenpark vor (von links): Michael Pfeiffer, Birgit Jahrke, Thomas Rödel und Stefanie Jahrke. Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath Ausbau der Digitalisierung in Schulen und Gemeindeverwaltung, mehr Angebote für Jugendliche, mehr Wirtschaftsförderung und bezahlbarer Wohnraum – das sind wichtige Themen der FDP in Grefrath.

Auf herkömmliche Wahlplakate an Straßenlaternen will man diesmal im Wahlkampf verzichten. Dafür plant die Grefrather FDP großformatige Wahlwerbung, die an einigen Stellen im Ort aufgestellt werden soll. Darüber hinaus will man an Info-Ständen auf Wochenmärkten in den Grefrather Ortsteilen mit Bürgern ins Gespräch kommen und die eigenen Positionen für die Kommunalwahl am 13. September erklären. Auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten verzichten die Liberalen, sie unterstützen stattdessen den Kandidaten Jens Ernesti, der derzeit als Wirtschaftsförderer der Gemeinde arbeitet. Ernesti gehört zwar den Grünen an, tritt aber als unabhängiger Kandidat auf.

Die Grefrather FDP hat alle wichtigen lokalen Themen im Blick, setzt sich für bessere Bildung, mehr Angebote für Jugendliche, Stärkung des Ehrenamtes, mehr bezahlbaren Wohnraum oder weitere Unterstützung der heimischen Wirtschaft sowie eine Verbesserung des Rettungsdienstes in Grefrath, das von Kempen aus mitversorgt wird, ein. Ausbau der Digitalisierung in Schulen und Verwaltung ist eine weitere FDP-Forderung. Man unterstützt die Bewerbung Grefraths um die Landesgartenschau 2026, denn die könnte Handel und Gastronomie sowie dem Gewerbe insgesamt zusätzliche Einnahmen bringen. Man will den Ruf Grefraths als Sport- und Freizeitgemeinde festigen, ist für den Erhalt der Bäderlandschaft und des Eissportzentrums. Die Turnerschaft Grefrath will man bei der Sanierung der vereinseigenen Sporthalle unterstützen. Die Ortsentwicklung in Oedt begleitet man aktiv, unterstützt die aktuellen Pläne für den Ortskern, ist für die Sanierung der Albert-Mooren-Halle. Auch für die Probleme der Landwirtschaft hat man bereits ein offenes Ohr gezeigt.