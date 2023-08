Teil der Fassade fiel runter Fassadenplatten an Grundschule Oedt werden überprüft

Ein Statiker und ein Bauunternehmer haben sich bei einem Ortstermin am Dienstag die Grundschule in Oedt näher angesehen. Dort hatte sich kürzlich ein Teil der Vorhangfassade im Sockelbereich eines Gebäudes gelöst und war herabgefallen. Dabei handelt es sich um mit Steinen besetzte Vorhangfassaden, die an vielen Stellen des Gebäudekomplexes angebracht wurden – nicht nur im Sockelbereich, sondern auch weiter oben. Das lose Stück befand sich an der Rückseite des Gebäudes, in dem früher das Lehrschwimmbecken war.