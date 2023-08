Für Familien in Grefrath Familienaktionstag soll 2024 in Mülhausen sein

Am Ende konnten die Kinder mit ihren Stempelkarten, für die sie an den Ständen Stempel sammelten, an einer Verlosung teilnehmen. 268 Karten landeten im Lostopf. In den nächsten Tagen würden die Gewinner oder Gewinnerinnen der Verlosung bekannt gegeben, teilte die Gemeindeverwaltung mit. „Ich freue mich, dass so viele Familien zum Aktionstag gekommen sind, und danke allen, die zum Gelingen beigetragen haben“, so Barbara Behrendt, die bei der Gemeinde Grefrath das Bündnis für Familie koordiniert und den Familienaktionstag in Vinkrath organisiert hatte.