Karneval 2024 in Grefrath Familien feiern beim Zug in Vinkrath

Vinkrath In Vinkrath lädt der KKV Vinkrath alle zwei Jahre zum Rosenmontagszug ein, das nächste Mal also am 16. Februar 2026. Dann will der Verein auch wieder ein Prinzenpaar stellen.

Oedt Die KG Oedt-Mülhausen freut sich schon auf den Nelkensamstagszug, der am 1. März 2025 in Oedt und Mülhausen stattfindet. Darauf machte die KG, „jeck und kunterbunt“, jetzt schon beim Zug in Vinkrath aufmerksam.