„Die Imkerei wird sich ändern müssen“ Experte spricht über Auswirkungen des Klimawandels auf Honigbienen

Je früher die Temperaturen steigen, umso früher beginnt die Trachtphase der Bienen. Ist dies an sich schlecht? „Nicht direkt“, sagte Otten: „Mit höheren Temperaturen könnten insgesamt sogar die Jahreserträge an Honig steigen.“ Das große Problem seien vor allem Krankheiten, die durch einen früheren Trachtbeginn zu einem größeren Problem werden. Dabei hob er insbesondere die zunehmend bekannte Varroamilbe hervor. Bei früherem Trachtbeginn messe man „regelmäßig höhere Varroa-Belastungen, welche dann zu höheren Bienen-Verlusten im Winter führen“, erklärte Otten. Diese Entwicklung, so zeigte er sich überzeugt, könne nicht mehr gestoppt werden. Stattdessen müssten sich Imker überall aufraffen und mit den Veränderungen arbeiten. „Die Imkerei wird sich ändern müssen“, appellierte Otten zum Ende seines Vortrags an die Bienenfreunde: „Denn mit etwas Hilfe von außen packen die Bienen das schon.“