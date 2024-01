Heiraten im Kreis Viersen Erste Trauung im neuen Trauzimmer in Grefrath

Das neue Trauzimmer ist eine Übergangslösung für die Zeit, in der das Grefrather Rathaus saniert wird. Das Trauzimmer ist nicht barrierefrei erreichbar. Darauf macht die Gemeindeverwaltung aufmerksam. Wer einen Trauort mit barrierefreiem Zugang wünscht, kann den Ratssaal im Rathaus in Oedt oder die Dorenburg nutzen. Auch in der Villa Girmes und in der Burg Uda in Oedt können Paare getraut werden. Die Burg Uda bietet sich für kleinere bis mittelgroße Gesellschaften, die Dorenburg im Herzen des Niederrheinischen Freilichtmuseums für mittelgroße, die Villa Girmes und der Ratssaal auch für größere Gesellschaften an.