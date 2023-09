Erntedankfest im Grefrather Freilichtmuseum Bunte Vielfalt auf dem Bauernmarkt

Grefrath · Das Erntedankfest mit großem Bauernmarkt auf dem Gelände des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath zog die Besucher in Scharen an. Das Landleben in seiner ganzen Vielfalt war eingezogen und begeisterte.

17.09.2023, 17:30 Uhr

Schon der Erntedank-Gottesdienst unter freiem Himmel war gut besucht. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Treffer

Auf der Bühne hängt die große Erntekrone mit den bunten Bändern, während sich auf den davor angeordneten Strohballen die verschiedenen Kohlsorten, Zwiebeln, Mais, Kürbisse und Möhren ein buntes Stelldichein geben. „Wir wollen Gott hier heute Danke sagen“ – mit diesen Worten begrüßt der Grefrather Pfarrer Johannes Quadflieg die vielen Menschen, die sich auf der Wiese vor der Dorenburg zum Erntedank-Gottesdienst im Niederrheinischen Freilichtmuseum eingefunden haben. Wie in jedem Jahr startet das vom Kreis Viersen mit dem Kreisbauernverband, der Landwirtschaftskammer, den Ortslandwirten und den Landfrauen organisierte Erntedankfest samt Bauernmarkt mit einem ökumenischen Gottesdienst.