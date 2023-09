Ausflugstipp für Familien in NRW Erntedankfest mit Bauernmarkt im Niederrheinischen Freilichtmuseum

Der Markt zieht alljährlich Hunderte Besucher an, im vergangenen Jahr kamen mehr als 1000 Menschen. Der Markt präsentiert das Landleben in seiner Vielfalt, viele landwirtschaftliche und handwerkliche Produkte sind an den Ständen zu finden, und wer die regionale, saisonale Küche schätzt, findet auf dem Bauernmarkt die passenden Zutaten. Auch für Speisen und Getränke ist beim Erntedankfest gesorgt, bis 16 Uhr kann auf dem Museumsgelände gefeiert, gebummelt und geklönt werden. Was die Besucherinnen und Besucher für den Eintritt ins Freilichtmuseum zahlen, bleibt ihnen an diesem Tag selbst überlassen: Am 10. September heißt es „Pay what you want – zahle was du willst“.