Kompromissentscheid der Grefrather Politik Von Oktober bis Ostern keine Poller am Markt

Denn ursprünglich wurden die Poller nur am Wochenende aufgestellt, an den Wochentagen rollte der Verkehr durch Grefraths Mitte. Die Politik beschloss am 3. März 2022 die Sperrung des Marktplatzes – übrigens einstimmig. Poller verhinderten die Durchfahrt für Pkw und Lkw. Mit dieser Verkehrsberuhigung sollte eine langfristig angelegte Steigerung sowohl der Lebensqualität als auch der Attraktivität des Marktplatzes einhergehen – gedacht im Rahmen des Projektes „Markt 4155“.