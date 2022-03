Fördermittel für Grefrath : 166.500 Euro für den Markt

Grefrath Erfreuliche Nachrichten aus Düsseldorf: Die Gemeinde Grefrath kann sich über Fördermittel für den Marktplatz im Grefrather Zentrum freuen. Einen großen Anteil an der Zusage hatte die Bürgerbeteiligung zum Projekt „4155 Markt“.

Die Gemeinde Grefrath kann sich über Fördermittel von 166.500 Euro aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen“ für die Attraktivierung des Grefrather Ortskerns freuen. Das teilte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen in seiner Programmbewilligungen 2022 mit. Damit können nun bereits angedachte Maßnahmen schneller als erwartet umgesetzt werden.

Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) hatte bereits Anfang 2021 das Projekt „4155 Markt“ gestartet und in diesem Rahmen Gespräche mit Haus-Eigentümern und der Werbegemeinschaft Grefrath Intakt geführt, aber auch Bürger bei einer Postkarten-Aktion um ihre Meinung gefragt. Die Antworten wurden ausgewertet und mündeten in einer ersten Prioritätenliste mit konkreten Maßnahmen. Allerdings waren für die Umsetzung bisher noch keine Mittel in den Gemeinde-Etat eingestellt. „Ich freue mich, dass unsere Aktivitäten für das Projekt ‚4155 Markt‘ belohnt werden und wir im Grefrather Ortskern nun einiges anpacken können.“ Die Bürgerbeteiligung im Vorfeld habe bei der Antragstellung geholfen. Nun habe man die Pläne in der Schublade und könne loslegen, sobald der Förderbescheid eingegangen sei, so Bürgermeister Stefan Schumeckers.