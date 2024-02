Sport in Grefrath Entscheidung zu Nutzungsgebühr für Sportstätten vertagt

Bernd Bedronka (SPD), Vorsitzender des Sport- und Kulturausschusses, beschrieb die Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt im Nachhinein als „heiß und hitzig“. Die Gemeindeverwaltung führte an, dass die Eissport- und Wassersportvereine Nutzungsentgelte an die Sport- und Freizeit gGmbH als Betreiber des Eissport- und Eventparks und die Gemeindewerke Grefrath als Betreiber der Bäder entrichten. Die Preisgestaltung für die Nutzung sei Sache dieser Gesellschaften, die übrigens Töchter der Gemeinde sind. Allerdings wurde in den Raum gestellt, dass den Vereinen die Entgelte aus Haushaltsmitteln erstattet werden könnten. Empfohlen wurde ein Meinungs- und Gedankenaustausch im Ausschuss.