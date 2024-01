Nach Veröffentlichungen Grefrath entfernt Grabplatte von Missbrauchspfarrer

Grefrath · Der ab 1963 in Grefrath tätige Pfarrer Hubert Schlömer soll an seiner früheren Wirkungsstätte in der Eifel Messdiener sexuell missbraucht haben. Die katholische Kirchengemeinde in Grefrath zieht Konsequenzen.

03.01.2024 , 05:15 Uhr

Pfarrer Hubert Schlömer war von 1963 bis zu seinem Tod 1985 in Grefrath, hier die Kirche St. Laurentius, und Vinkrath als Subsidiar zur Unterstützung des Pfarrers eingesetzt. Foto: Norbert Prümen