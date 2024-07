2. bis 11. August in Grefrath Großer Hüpfburg-Park unter freiem Himmel am Eisstadion

Geöffnet ist montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 19 Uhr; nur am letzten Sonntag schließt der Park bereits um 17 Uhr. Zehn Euro kostet der Eintritt für Kinder ab zwei Jahre, Kinder ab einem Jahr sowie Erwachsene zahlen fünf Euro. Der Eintritt zählt jeweils für einen ganzen Tag. Wer möchte, bekommt einen Stempel und kann am gleichen Tag wiederkommen. Tickets gibt es an der Tageskasse; sie können nur bar bezahlt werden.