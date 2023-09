Tante-Emma-Laden im Freilichtmuseum Grefrath Elterninitiative Kindertraum setzt sich für gelebte Inklusion ein

Grefrath/Kempen · Was vor drei Jahrzehnten von wenigen Eltern gegründet wurde, ist heute im Kreis Viersen ein bekannter Verein, der Teilhabe in Kita, Schule, Ausbildung und Beruf in den Mittelpunkt stellt.

12.09.2023, 05:15 Uhr

Nicole Crom und Nicole Vaessen von der Elterninitiative Kindertraum mit Kai, Simone und Anna-Lena vor dem Tante-Emma-Laden im Freilichtmuseum in Grefrath. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Treffer

Aus der Küche duftet es nach frisch gebackenem Kuchen. Im Verkaufsraum des Tante-Emma-Ladens auf dem Gelände des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath sind Anna-Lena und Simone zusammen mit Nicole Vaessen, Leiterin des Ladens, mit dem Auffüllen der Gläser voller Süßigkeiten beschäftigt, während Kai den Eingangsbereich fegt. Das siebenköpfige Team der Elterninitiative Kindertraum bereitet sich an diesem Morgen auf die Öffnung des Ladens vor. Seit sechs Jahren betreibt die Elterninitiative den Laden – und bietet damit Menschen mit und ohne Behinderung einen gemeinsamen Arbeitsplatz.