Tochter führt weiter, was Großmutter begann Dritte Generation übernimmt Friseursalon in Grefrath

Los ging es an dieser Adresse an der Vinkrather Straße 15 vor 68 Jahren. „Meine Mutter Anneliese Klövers hat den Salon eröffnet“, erzählt die frischgebackene Ruheständlerin. Sie selbst wuchs praktisch mit im Laden auf und hatte nur einen Berufswunsch: Sie wollte wie ihre Mutter Friseurin werden. Der Schule folgte eine dreijährige Lehre in Süchteln und eine zweijährige Gesellenzeit in Vorst. Der Meister folgte direkt. „Ich war 19 Jahre alt, als ich meinen Meister machte. Ich war damals die jüngste Meisterin in NRW“, berichtet Klövers. Mit dem Meister in der Tasche ging es in das mütterliche Geschäft, das Klövers am 1. Juli 1985 übernahm.