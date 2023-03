Eislaufsaison 2022/23 in Grefrath Eisstadion-Chef: „Saison war sehr, sehr erfolgreich“

„Ich hatte mich optimistisch geäußert und gesagt, dass sich die Besucher dieses ,kleine Vergnügen‘ nicht nehmen lassen“, erinnerte Schoenmackers nun rückblickend an den Saisonstart. Es sollte so kommen: „Die Leute haben diese Erlebnisse zu erschwinglichen Preisen gebucht, wir waren in den Weihnachtsferien fast jeden Tag ausverkauft“, so Schoenmackers, „die Saison war sehr, sehr erfolgreich.“ Gut kamen auch alle Veranstaltungen auf dem Eis an, wie die sieben Eisdiscos, eine Ü30-Party auf dem Eis und die Abtau-Party zum Saisonabschluss Anfang März: Alle Veranstaltungen waren ausverkauft „und in Summe auch besser besucht als in den vergangenen Jahren“, so Schoenmackers: „Man hat gemerkt, dass die Leute nach so etwas gelechzt haben.“ Viele Besucher hätten im Zuge von Corona das Eislaufen als Freizeitangebot neu entdeckt, weil es draußen und mit viel Abstand möglich sei, so sein Eindruck.