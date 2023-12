Auch an Weihnachten und Silvester offen Eislauf-Saison in Grefrath erfolgreich gestartet

Geöffnet ist derzeit bis zum 19. Dezember dienstags bis freitags ab 15 Uhr, dienstags bis 19.30 Uhr, mittwochs bis freitags bis 22 Uhr. Samstags und sonntags kann man von 10 bis 18.30 Uhr eislaufen. In den Weihnachtsferien vom 21. Dezember bis zum 7. Januar ist das Stadion montags bis donnerstags von 10 bis 19 Uhr, freitags von 10 bis 22 Uhr offen, samstags und sonntags von 10 bis 18.30 Uhr. Was Familien freuen dürfte: Auch an Heiligmorgen, 24. Dezember, ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Geschlossen ist das Stadion lediglich am 1. Weihnachtstag, am 2. Weihnachtstag ist dann aber wieder von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, ebenso an Silvester, 31. Dezember, von 10 bis 17 Uhr sowie an Neujahr, 1. Januar, von 14 bis 18.30 Uhr.