Niederrheinisches Freilichtmuseum in Grefrath Eintritt frei für Kinder und Jugendliche

Das Grefrather Freilichtmuseum legt seit einigen Jahren seinen Fokus besonders auf Familien. Eltern oder Großeltern sollen hier gemeinsam mit ihren Kindern oder Enkeln niederrheinische Lebensweise in vergangenen Jahrhunderten kennenlernen. Dazu bietet das Museum spezielle Programme für Kinder an, die über den Besuch des auf dem Museumsgelände angesiedelten Spielzeugmuseums hinausgehen. Wenn Kinder und Jugendliche künftig keinen Eintritt mehr zahlen müssen, könnte dies insgesamt positive Auswirkungen auf die Besucherzahlen haben, so der Kreis. Um allen Menschen einen Museumsbesuch zu ermöglichen, hat der Kreis bereits die Eintrittsregelung von „Pay what you want“ an jedem Mittwoch eingeführt. Dies bedeutet: Jeder Besucher zahlt mittwochs so viel Eintritt, wie er für angemessen hält.