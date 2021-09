Auftakt der Reihe „Stadt, Land, Fluss“ : Eine Flachswerkstatt im Niederrheinischen Freilichtmuseum

Die Dorenburg in Grefrath. Foto: Uli Rentzsch

Grefrath Im Niederrheinischen Freilichtmuseum startet die Reihe „Stadt Land Fluss – Schwalm-Nette mit allen Sinnen erleben!“ Zum Auftakt gilt das Motto „Pay what you want“.

Am Sonntag, 5. September, findet auf dem Gelände des Niederrheinischen Freilichtmuseums des Kreises Viersen der Auftakt der Veranstaltungsreihe „Stadt Land Fluss – Schwalm-Nette mit allen Sinnen erleben!“ des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) statt. Das Freilichtmuseum bietet zu diesem Anlass eine Flachswerkstatt an.

Ein Team aus dem Flachsmuseum Beeck stellt vom Brechen bis zum Hecheln verschiedene Verarbeitungsschritte der Flachsverarbeitung vor. In der Weberei gibt die Museumsweberin Einblicke in ihre Arbeit. Kinder können sich unter fachlicher Anleitung auf Webkarten im Weben ausprobieren.

Nach dem Motto „Pay what you want“ entscheiden die Besucherinnen und Besucher an diesem Tag selber, wie viel ihnen der Eintritt ins Freilichtmuseum wert ist. Für einen Museumbesuch ist der Nachweis über eine Impfung, Genesung oder einen negativen Corona-Test erforderlich.