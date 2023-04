Kripo ermittelt Einbruch beim Discounter

Nach einem Einbruch in einen Discounter in Grefrath-Mülhausen sucht die Polizei jetzt Zeugen. Unbekannte hatten in der Nacht von Montag auf Dienstag den Discounter an der Hauptstraße in Mülhausen heimgesucht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Markt am Montagabend gegen 21.15 Uhr verschlossen worden. Am Dienstagmorgen bemerkte ein Mitarbeiter kurz vor 6 Uhr den Einbruch. Der oder die Täter hatten augenscheinlich mit Gewalt die Schiebetüren beschädigt und waren so in den Geschäftsraum gelangt. Drinnen brachen sie das Zigarettenregal auf. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist, stand am Mittwoch noch nicht fest. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei, Zeugen werden gesucht.