Sportlerehrung in Grefrath : Oliver Marissen ist Grefraths Corona-Meister

Grefrath Der Gemeindesportverband Grefrath ehrte jetzt die Sportler des Jahres 2019. Ein ganz besonderen Titel errang dabei ein Leichtathlet des TuS Oedt.

Sportler des Jahres 2019 der Gemeinde Grefrath wurde Patrick Stroben für seine Leistungen im Trikot des TuS Oedt, dazu gehörten der erste Platz im Zehn-Kilometer-Straßenlauf der Region Mitte, bei der LVN-Meisterschaft über 5000 Meter in Kevelaer und bei den NRW-Meisterschaften Bahn 10.000 Meter in Neuss. Aktuell will sich der 36-jährige Tönisvorster für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren und arbeitet an einer Zeit von unter 34 Minuten für die 10.000 Meter.

Für 2020 ist eine Sportlerehrung schwierig. Wettkämpfe fanden corona-bedingt nicht wie gewohnt statt. Daher hat sich der GSV für dieses Jahr etwas Besonderes einfallen lassen und einen Corona-Meister gekürt. Oliver Marissen vom TuS Oedt erhielt diese „hoffentlich einmalige“ Auszeichnung, wie Herbert Kättner betonte. Der 54-jährige Marissen ist trotz Corona-Einschränkungen sportlich durchgestartet. Erst Anfang 2017 begann er mit dem Laufen und hat seitdem 40 Kilogramm Gewicht verloren. Nachdem er 2019 an 19 offiziellen Laufveranstaltungen teilgenommen hatte, sollten es 2020 dann 23 offizielle Läufe werden. Doch mit Corona kamen die Absagen. So absolvierte er stattdessen virtuelle Wettkämpfe – insgesamt 14: Sieben Marathonläufe, fast 26,5 Kilometer beim Wings-for-Life-Lauf, dreimal die Halbmarathon-Distanz, einen 15-Kilometer-Lauf und drei Zehn-Kilometer-Läufe meisterte er am Niederrhein statt in Luxemburg, Vlissingen oder Regensburg. Insbesondere sein mehrfacher Einsatz als Pacemaker, Motivator und Antreiber für andere verdient besondere Erwähnung, findet der TuS Oedt. So konnte er andere Läuferinnen und Läufer bei deren Premieren auf Halb- und Marathondistanzen begleiten oder zu neuen Bestzeiten pushen. Dieses Vorbild hat auch andere inspiriert, sich in diesen schwierigen Zeiten auf Möglichkeiten und Chancen zu konzentrieren, was auch der GSV mit seiner Ehrung „Corona-Meister 2020“ würdigt.