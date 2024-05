Ausgezeichnetes Engagement Ehrenpreis für ehrenamtliche Besuchsgruppe in Grefrath

Die Besuchsgruppe des Vereins Älterwerden in der Gemeinde Grefrath hat den Gerd-Schmitz-Preis 2024 erhalten. Überreicht wurde der mit 400 Euro dotierte Ehrenpreis vom Kreisvorsitzenden der Senioren-Union (SU) der CDU, Reinhard Maly, sowie vom SU-Vorsitzenden in Grefrath, Georg Fasselt. Der Preis wird alljährlich an Institutionen oder Gruppen im Kreisgebiet verliehen, die sich ehrenamtlich engagieren. Er ist nach dem langjährigen Vorsitzenden der Kreis-SU benannt. Schmitz war lange Zeit ehrenamtlich für Senioren und Seniorinnen in Politik und Gesellschaft tätig.