Ehrenamtspreis der Gemeinde Grefrath Irmgard Tophoven und Sebastian Trienekens ausgezeichnet

Wie wichtig Engagement für die Erinnerungskultur besonders angesichts der derzeitigen weltpolitischen Lage ist, unterstrich die Sonderpreisträgerin in ihrer Rede mit Blick auf die Ereignisse gegen Juden in Israel, aber auch in Deutschland. „Jetzt ist die Zeit, mutig gegen antijüdisches Vokabular, Vorurteile, Fake News, Desinformation den Mund aufzutun, da wo wir stehen, ob in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Sport, in den sozialen Medien. Jetzt ist die Zeit, mutig zu sein gegenüber dem erschreckend virulenten Antisemitismus.“ Wichtig sei es, immer noch an den Holocaust zu erinnern, denn bei vielen jungen Menschen herrsche Unwissen.