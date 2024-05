Arnoldchor singt für das Jubelpaar Ehepaar aus Grefrath feiert am Samstag Eiserne Hochzeit

Ihr Mann Willi hat das Metzgerhandwerk erlernt und später auch noch die Meisterschule besucht. Er hat in Krefeld (mit Kost und Logis), Tönisvorst, Oedt und Grefrath in verschiedenen Metzgereien gearbeitet. So war er lange Zeit in der Metzgerei bei Rixen-Winkler an der Stadionstraße und bei Stieger-Wolters beschäftigt, die damals den Eingang des Geschäftes noch an der Neustraße hatten.