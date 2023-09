Grefrather Dorfsheriff geht in den Ruhestand „Auf dem Dorf ist die Amtssprache Du“

Grefrath · Es gibt wohl in Grefrath keinen Menschen, der in den vergangenen 20 Jahren so viele Prozessionen, Martins-, Schützen- und Karnevalszüge begleitet hat wie Dietmar Borgs. Jetzt ist der beliebte „Dorfsheriff“ in den Ruhestand gegangen. Seine Nachfolgerin ist schon da.

Abschied vom Streifenwagen: Polizeihauptkommissar Dietmar Borgs, der „Dorfsheriff“ von Grefrath, ist in den Ruhestand gegangen. Foto: Norbert Prümen

Wann immer es in Grefrath, Oedt, Mülhausen oder Vinkrath etwas zu feiern gab, war Dietmar Borgs da: Wenn die Schützen über die Straßen marschierten, die Karnevalisten oder die Kinder mit ihren Martinslaternen durch die Dörfer zogen. Borgs war der, der voran fuhr und den Zugweg absicherte, auch bei Prozessionen, etwa an Fronleichnam. Etwa 150 Prozessionen habe er wohl begleitet, schätzt Borgs, rund 200 Martinszüge, rund 200 Schützenumzüge. Veranstaltungen zu begleiten, war ihm immer das Liebste, „da kommt man mit den Leuten ins Gespräch und ist dabei“, sagt Borgs.