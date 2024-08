A-cappella-Chor aus Grefrath Die Zottels feiern ihren 35. Geburtstag mit einem Konzert

35 Jahre ist es her, dass sich sieben junge Männer bei einer Veranstaltung des Kirchenchores Grefrath zusammenschlossen. Der Auftritt machte Lust auf mehr, und deshalb musste ein Name her: Der österreichische „Zottelsmarsch“ gab den Ausschlag, und die „Zottels“ waren geboren. Der halbrunde Geburtstag soll jetzt gebührend gefeiert werden – mit einem Konzert am Sonntag, 1. September, um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) im Rathaus Oedt an der Johannes-Girmes-Straße 21.