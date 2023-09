Freude bei Kluba Medical Deutscher Gesundheitsaward 2023 für Start-up aus Grefrath

Das Unternehmen Kluba Medical GmbH hat die Auszeichnung „Deutscher Gesundheitsaward 2023“ in der Kategorie Start-up erhalten. Das teilte das Unternehmen mit Büros in Düsseldorf und Grefrath am Freitag mit. Die Preisträger wurden von Verbraucherinnen und Verbrauchern in einer großen Befragung mit rund 45.000 Kundenstimmen gewählt. Bewertet wurden die Kategorien Preis-Leistungsverhältnis, Angebot und Kundenservice.