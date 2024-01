Grefrath Deutsch-Französische Freundschaftsgesellschaften treffen sich per Video

Organisiert hatten sie Vertreter der Freundschaftsgesellschaften von Grefrath, der französischen Gemeinde Frévent und der Kleinstadt Gerbstedt in Sachsen-Anhalt. Am Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags vor 61 Jahre durch den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und den seinerzeitigen französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle fand das Gespräch statt. Im Versammlungsraum der Feuerwehr konnten die Grefrather nun auf der Leinwand einem kleinen Festakt im Ratssaal der Partnerstadt in Nordfrankreich folgen.