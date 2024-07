Energiewende in Grefrath Denkmal-Eigentümer hofft auf Ja zu PV-Anlage

Eigentümerinnen und Eigentümer von denkmalgeschützten Gebäuden sollen in NRW künftig leichter Photovoltaik-Anlagen bauen dürfen. Wer eine Solaranlage an oder auf einem Denkmal errichten will, braucht dafür eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis. Solaranlagen seien grundsätzlich zu erlauben, wenn sie keine erhebliche Beeinträchtigung des Denkmals darstellten, stellte das Landesbauministerium 2022 klar.