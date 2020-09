Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahlen in Grefrath : FDP will Grefrather Jugend beteiligen

Bolzplatz und Skateranlage (unten) an der Grundschule in Oedt sollen nach dem Willen der FDP erhalten bleiben. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Die Liberalen wollen die Bildung an den Schulen in Grefrath verbessern und die Digitalisierung dafür ausbauen. Außerdem sollen bereits Jugendliche an öffentlichen Prozessen und Debatten beteiligt werden. Der FDP will zudem in der Niersgemeinde mehr Wohnraum auch für junge Menschen schaffen.