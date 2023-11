Freilichtmuseum in Grefrath Das bietet der romantische Weihnachtsmarkt

Mit knisternden Feuerkörben, Laternen und tausend Lichtquellen soll die Dorenburg in ein zauberhaftes Wintermärchen verwandelt werden. „Dieses Jahr verspricht die Veranstaltung noch mehr Magie und unvergessliche Momente. Auf dem historischen Gelände des Freilichtmuseums können sich die Besucher an beiden Wochenenden von Freitag bis Sonntag an zahlreichen Handwerkern und Ausstellern sowie kulinarischen Köstlichkeiten erfreuen“, so die Veranstaltungsfirma Gaudium aus Duisburg, die den Markt organisiert. Kinder haben an verschiedenen Ständen die Möglichkeit, an Mitmachaktionen teilzunehmen, Kerzen zu gießen, zu filzen oder zu schmieden.