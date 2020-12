Beschluss im Grefrather Haupt- und Finanzausschuss : Das ändert sich bei den Gebühren

Für graue und blaue Tonne sinkt die Grundgebühr in der Gemeinde Grefrath leicht (Symbolfoto). Foto: dpa/Jan Woitas

Grefrath Zum Ende des Jahres beschließt die Politik die Gebühren für das kommende Jahr. Das stand nun auch im Grefrather Haupt- und Finanzausschuss an. Der Gemeinderat muss am 15. Dezember noch zustimmen.

Minimale Senkung bei Abfallgebühren in Schwalmtal

Gute Nachrichten : Minimale Senkung bei Abfallgebühren in Schwalmtal

Gebühren in Hamminkeln

Gebühren in Hamminkeln : Müllentsorgung wird großteils günstiger

Trotz einer Erhöhung der Verbandsbeiträge an den Niersverband steigt die Schmutzwassergebühr für die Bürger nur leicht. 2019 sind eingeplante Kosten für Kanalsanierungen und eine Überfliegung des Gemeindegebietes nicht in Anspruch genommen worden. Die Mittel, die übrigblieben, wurde zur Hälfte in die Kalkulation einbezogen. Daher steigt die Schmutzwassergebühr zum neuen Jahr pro Kubikmeter von 3,68 auf 3,96 Euro, für Niersverbandsmitglieder sinkt sie von 1,49 auf 1,40 Euro. Die Niederschlagwassergebühr sinkt von 1,48 auf 1,42 Euro, für Niersverbandsmitglieder von 1,08 auf 1,02 Euro.