„No Limits“ ab 15. November Crew von Holiday on Ice probt in Grefrath für Premiere

Sieben Aufführungen sind in Grefrath geplant. Die Premiere ist am Mittwoch, 15. Dezember, um 19 Uhr, weitere Aufführungen folgen am Donnerstag, 16. November (19.30 Uhr), am Freitag, 17. November (20 Uhr), am Samstag, 18. November, 15 und 19 Uhr) sowie am Sonntag, 19. November (12 und 16 Uhr). Tickets sind ab 31,90 Euro an vielen bekannten Vorverkaufsstellen, im Eisstadion, telefonisch unter 02158 918 935 sowie online unter www.eisstadion.de erhältlich. Die Show am Donnerstag ist eine Charity-Veranstaltung für Action Medeor: Pro Ticket übergeben der Eissport- und Eventpark und Holiday on Ice fünf Euro an das Medikamentenhilfswerk aus Tönisvorst.