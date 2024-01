„Friede auf Erden“ Chorkonzert in Grefrath mit Musik aus Amerika und Deutschland

In der Pfarrkirche St. Laurentius in Grefrath findet am Sonntag, 14. Januar, ein großes Chor- und Orchesterkonzert statt. Beginn ist um 17 Uhr. Eröffnet wird das Konzert mit der Hymne „Friede auf Erden“ der amerikanischen Komponistin Amy Beach (1867-1944) in der Orchestrierung des Grefrather Kantors Johannes. Beach wurde mit ihrem vielfältigen Opus erst in den vergangenen Jahren wiederentdeckt. Dabei spielte sie in der amerikanischen Musikgeschichte eine wesentliche Rolle als die erste Frau, die eine Sinfonie in den USA veröffentlichte und die 1896 bei der Uraufführung enthusiastisch gefeiert wurde.