Hitzige Debatte in Grefrath CDU-Ratsfrau verlässt Umweltausschuss-Sitzung

Dennoch spitzte sich die Debatte zu. Der UKM sei fürchterlich, fast nicht mehr erträglich, formulierte Wilhelmine Hübecker: „Ein Chaos. Ich bin schon lange in der Politik, aber so einen Ausschuss habe ich noch nicht erlebt.“ Man diskutiere kleinteilig über Dinge, die bereits besprochen wurden. Die CDU-Politikerin führte an, dass die Verwaltung sich bereits intensiv für den Klimaschutz engagiere, allerdings oft die personellen Kapazitäten fehlten. Auf ihre, Hübeckers, Initiative, werde jede Vorlage in den Ausschüssen geprüft, welche Auswirkungen auf den Klimaschutz zu erwarten seien. „Wir sind in Grefrath in einer klima-freundlichen Situation“, sagte Hübecker und schloss: „Ich sehe den Ausschuss als kontraproduktiv.“