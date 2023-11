Fenster und Türen selbst ausbauen Grefrath bietet Rathaus-Teile zum Mitnehmen an

Grefrath · In Grefrath werden bald die alten Anbauten des Rathauses abgerissen. Bevor es so weit ist, können Bürger vorbeikommen und alles mitnehmen, was sie brauchen können: Aktenschränke, Fenster, Türen oder Fliesen. Wann die Aktion „Rathaus zum Mitnehmen“ geplant ist.

10.11.2023 , 11:43 Uhr

Die Gemeinde Grefrath plant die Sanierung des Altbaus, der historischen Villa Berger, und den Abriss der maroden Anbauten. Foto: Norbert Prümen