Mein Verein Bügeln beim Bügelclub Dorenburg in Grefrath

Der Bügelclub Dorenburg betreibt diese Sportart seit 1985. 26 Mitglieder treffen sich zweimal wöchentlich und trainieren auf ihrer Bügelbahn. Zu Beginn wurde auf der Bügelbahn gespielt, die viele Besucher des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath kennen: Dort, in Sichtweite der Dorenburg, die dem Bügelclub den Namen gab, liegt die Bügelbahn gleich neben dem „Pannekookehuus“. Seit 1998 spielen die Vereinsmitglieder auf ihrer eigenen Bügelbahn auf dem Strufenhof am Bronkhorster Weg 2 in Grefrath, immer dienstags und freitags ab 18 Uhr.