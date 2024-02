Start in die Gartensaison Bücherei in Grefrath verleiht jetzt auch Saatgut

Wer in Grefrath und Umgebung Tomaten, Bohnen, Erbsen oder Salat im eigenen Garten oder auf dem Balkon ziehen möchte, kann künftig in die Bücherei gehen, um das Saatgut auszuleihen: Ab März bietet die katholische öffentliche Bücherei (KÖB) im Cyriakushaus am Markt die Samen für diese Gemüsesorten an, außerdem die eher unbekannte Gemüsemelde, deren Blätter sich im Salat eignen, aber auch in Gemüsequiches oder Aufläufen verwendet oder wie Spinat gekocht werden.