Kostenpflichtiger Inhalt: Programm der Grünen für die Wahl : Grefrath bis 2030 CO2-neutral machen

Die Niers mit ihrer herrlichen Auenlandschaft ist die „grüne Lunge“ der Gemeinde Grefrath. Sie hat besonders hohen Freizeitwert. Foto: Prümen, Norbert

Grefrath Mit neuem Spitzenpersonal und klaren ökologischen Zielen gehen die Grefrather Grünen in die Kommunalwahl am 13. September: Sie wollen die Niersgemeinde so weiter entwickeln, dass sie in zehn Jahren ohne das schädliche Kohlendioxid (CO 2) auskommt.