Urnenbestattung im Trend Grefrath bietet neue Bestattungsmöglichkeiten ohne Pflege

Diesen geänderten Bedürfnissen kommt die Kirchengemeinde auf vielfältige Weise nach. Auf allen drei Friedhöfen gibt es pflegefreie Grabstätten. Und es gibt Möglichkeiten, Urnen in einem besonderen Umfeld zu bestatten, beispielsweise in den Kreuzurnenstelen auf dem Friedhof in Oedt. Neu sind die Solo(partner)stelen, die ebenfalls pflegefrei sind: Diese Stelen habe zwei Kammern, die übereinander liegen. In jeder Kammer kann eine Urne beigesetzt werden. Die gesamte Stele besteht aus Granit und hat vorn eine kleine Ablage, auf der Trauernde Blumen ablegen können. Diese neuen Solo(partner)stelen gibt es auf den Friedhöfen in Mülhausen und Vinkrath. In Vinkrath ist zudem das pflegefreie Urnengemeinschaftsfeld fertig. Auf der Höhe der beigesetzten Urne wird an der Einfassung ein Täfelchen mit dem Namen des Verstorbenen angebracht.